Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj uyarısında bulundu

Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış, kalıcı makyaj yaptıranlara uyarılarda bulunarak dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

Birçok kadının kalıcı makyajın ne olduğunu merak ettiği özellikle sosyal medyada bir hayli popüler olan kalıcı makyaj hakkında merak edilenleri Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış cevapladı. Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj yapımında organik özellikli boyalar kullanıldığını kaydederek bu boyaların işlem yapılacak olan bölgeye mikro iğneler sayesinde yerleştirilmesini kalıcı makyaj olarak tanımlanabileceğini aktardı. Dalmış, “Bu iğneler hakkında herhangi bir endişe duymanıza gerek yok. Çünkü, tek kullanımlık ve steril olduklarını söylemeliyiz. Ancak, kalıcı makyaj uygulamasını yaptıracağınız yerin genel olarak hijyenik bir yer olmasına dikkat etmelisiniz. Kalıcı makyaj, zannedildiği gibi acılı ve ağrılı bir işlem değil. Hatta, kullanılan anestezik krem ve yağlar sayesinde hastanın herhangi bir acı hissetmesinin önüne geçiliyor. Derinin üst tabakasına yapılan bu işlem sırasında herhangi bir kaygı duymanıza gerek yok. Kalıcı makyaj işleminin süresi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak, bu konuda net bilgi vermemiz mümkün değil. Çünkü, işlemin süresi; kişinin cildinin esneklik oranına, nem oranına ve uygulama yapılacak bölgenin özelliklerine göre değişiyor. Buna ek olarak, kalıcı makyajın ne kadar kalıcı olacağı da çok fazla soruluyor. Kişinin hangi cilt tipine sahip olduğu çok önemli! Çünkü, kalıcı makyajın ciltte ne kadar kalacağı kişiden kişiye göre değişiyor. Kalıcı makyaj sırasında kullanılan boyaların bir süre sonra ciltten atıldığını söylemeliyiz. Bu boyaların insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmuyor. Cildin sürekli olarak yenilenmesiyle beraber boyaların da deri yoluyla dışarı atıldığı biliniyor. Ancak, boyaların atılmasıyla beraber kalıcı makyaj uygulamasının yenilenmesi ve birtakım rötuşların yapılması şart, microblading kalıcı makyaj uygulamaları arasında en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Son derece doğal görünümlü kaşlara sahip olmak adına siz de microblading yaptırabilirsiniz” dedi.

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