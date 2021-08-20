DÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları çağrısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları çağrısında bulundu

İHA

DÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları çağrısında bulundu

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı. Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından sınıfları korona virüs tedbirlerine uygun şekilde hazırladıklarını söyledi. Ergün, öğrencilere yaptığı çağrıda aşı olmalarını istedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu (Adalet MYO) yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı. Okul içerisinde ve sınıflarda korona virüse karşı öğrencilerin yapması gerekenleri anlatan afişler asılırken, sınıflar da dezenfekte ediliyor.

“9 yılda 507 öğrencimiz başarıyla mezun olarak diplomalarını almıştır”
Okulun faaliyetleri ve geçmişine yönelik açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, 2012 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulumuz, kurulduğu günden itibaren, Dicle Üniversitesinin en çok rağbet gören ve kontenjanını fazlasıyla dolduran akademik birimlerinden bir olduğunu belirterek, “Dokuz yıllık süreçte bin 63 öğrenci Yüksekokulumuzun Adalet Bölümüne kayıt yaptırmış, 507 öğrencimiz başarıyla mezun olarak diplomalarını almıştır. Halen tek bölümle akademik faaliyetini sürdürmekte olan yüksek okulumuz bünyesinde Mülkiyet Koruma Bölümü ve Sosyal Güvenlik Programı açılmasına yönelik teklifimiz rektörlük makamına arz edilmiş olup 2022 2023 eğitim öğretim yılında hayata geçmesi planlamaktayız” dedi.

“Sınıflarımızda gerekli tedbirler alınmıştır”
Dünyada ve ülkemizde küresel düzeyde Covid19 salgını olduğunu ve bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Ergün, “Pandemi nedeniyle, Yükseköğretim kurumlarında üç dönemdir uzaktan eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan yeni Eğitim Öğretim yılında, hepimizin arzusu, derslerin ve sınavların yüz yüze yöntemle yapılmasıdır. Biz bütün hazırlıklarımızı yüz yüze eğitim yapacak şekilde yapmaktayız. Bu amaç doğrulusunda rektörlüğümüzün desteği ile yüksek okulumuzda, bina ve sınıf girişlerine dezenfektan konulması, kullanılan maskelerin ayrı bir kutuda toplanması, sıraların sosyal mesafeye göre yerleştirilmesi, kapalı alanların havalandırılması gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak pandemi ile mücadelede yalnızca bizim alacağımız önlemlerin yeterli olmayacağını, öğrencilerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Öğrencilerin aşı olması çağrısında bulundu
Öğrencilerin aşılarını olmasını isteyen Ergün, “Bilindiği üzer sağlık bakanlığı tarafından öncelikli aşı gurubu bakımından yaş sınırını 15 olarak duyurmuştur. Öğrencilerimizin tamamı bu yaş sınırının üzerinde olan yüksek okulumuzda 27 Eylül 2021 tarihine kadar, mümkünse iki doz veya en azından birinci doz aşılarını yaptırmış olmalarını istiyoruz. Ayrıca, küresel salgın kontrol altına alınıncaya kadar, öğrencilerimizin yurtlarda ve yemekhane, kafe gibi diğer toplu alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmelerini, maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki baba: İyi bir yer olsa HDP'liler çocuklarını gönderirdi, bize sıra gelmezdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: İyi bir yer olsa HDP'liler ...
Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye tepki Anne İmmihan Nilifırka: “Biz doğru adresteyiz, HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye tepki Anne İmmihan ...
Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj uyarısında ...
DİSKİ, selden etkilenen Sinop'ta çalışmalara başladı
YEREL HABERLER DİSKİ, selden etkilenen Sinop'ta çalışmalara başladı
Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı
'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme ...
Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor 78 yaşındaki vatandaş, okuduğu kitaplarla gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor 78 ...
Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
Diyarbakır'da uygulama noktalarına aşılama standı kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uygulama noktalarına aşılama standı ...
Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı anonsu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı ...
İntihara kalkıştı, pazarcı esnafı branda açtı
YEREL HABERLER İntihara kalkıştı, pazarcı esnafı branda açtı
Yenişehir Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ...
Diyarbakır’da 50 yıllık karakol binası yıkıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 50 yıllık karakol binası yıkıldı
Yenişehir’de ‘Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Yenişehir’de ‘Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi ...
Bağlar’da kaderlerine terk edilen iki aile ve beş çocuğa Başkan Beyoğlu yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Bağlar’da kaderlerine terk edilen iki aile ve beş ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, engelli çiftçinin isteğine kayıtsız kalamadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, engelli çiftçinin ...
Evlat nöbetindeki anne Ay: "HDP olmasaydı kimse çocukları dağa götürmezdi"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne Ay: "HDP olmasaydı kimse ...
Diyarbakırlı Öğrenciler İbn-i Sina Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Öğrenciler İbn-i Sina Haftası’nı kutladı
Diyarbakır’ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları
Silvan El-Cezeri Akademi Lise öğrencilerine oryantasyon eğitimi
YEREL HABERLER Silvan El-Cezeri Akademi Lise öğrencilerine ...
Diyarbakır'da kadınlara aşure ikramı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadınlara aşure ikramı
Diyarbakır’da aşı olanların sayısı yükseldi, vaka sayısı geriledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aşı olanların sayısı yükseldi, vaka ...
Diyarbakır’da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı ...
Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.