Doç. Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum



Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi. Aşılanmanın önemine dikkat çeken ve aşısız hastalarda yaş sınırının düştüğünü belirten Doç. Dr. Akelma, "Odam morga yakın ve o odaya gitmek istemiyorum. Çünkü her gün neredeyse 1520'ye yakın cenaze çıkıyor ve oradaki feryatlar beni çok etkiliyor" dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama oranında yüzde 54,1 ile en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranına göre 100 binde 627,5 kişiyle en yüksek şehirler arasında yer alan Diyarbakır'da, aşı seferberliği ile birlikte vaka sayılarının son 2-3 günde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Bu durumunun aşılanma oranının artmasıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akelma, "Aşılama oranı yüzde 40 olduğu zamanlarda günlük vaka sayısının 2 binin üzerindeydi ve yoğun bakıma yansıması da çok hızlı oluyordu. Neredeyse günde 1015 arasında hasta yatırmak zorunda kalıyorduk. Aşılama artıkça vaka sayısı da azalıyor. Tek doz BioNTech'in bile vaka sayısına yansıdığını matematiksel olarak görüyoruz. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı minimal de olsa bir azalmaya geçti. Bu anlamda bu sevindirici. Günde neredeyse Türkiye'nin yüzde 10 ölüm kaybını veren bir şehirdeydik. Ölüm sayımızın da azalması bize umut veriyor" diye konuştu.

'MORGA YAKIN ODAMA GİTMEK İSTEMİYORUM'

Günde 1520 arası cenaze çıktığını ve odasının da morga yakın olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akelma, "O odaya gitmek istemiyorum. Oradaki feryatlar beni çok etkiliyor. O odama çok gitmiyorum. Bir insanın orada çığlık atması, 'baba baba' diye bağırması ya da kardeşinin çığlığını atması insana çok üzüntü veriyor. Zaten yukarıda kaybettiğiniz 30 yaşında bir gebenin, bir de ailesinin aşağıda sesini dinlemek, gerçekten bizim için çok acı veren bir duygu haline geliyor. Ancak aşılama bunun önüne geçiyor. Aşılamanın faydalı olduğunu biz vaka sayılarından net olarak görebiliyoruz. Yoğun bakımdaki doluluk oranımız yüzde 70 civarında. Tabi bu yüzde 90'ları da buldu. Gün oldu, kısa süreli yer sıkıntımız da oldu. Yeni yoğun bakımlar açmak zorunda kaldık ve bunun üstesinden geldik. 2-3 gündür vaka sayısında durağanlık ve kısmi bir azalma var ama hazır yoğun bakımımız bekliyor" ifadelerini kullandı.

'YAŞ SINIRI AŞISIZLARDA AŞAĞIYA İNMEYE BAŞLADI'

Okulların açılması ve kış aylarıyla birlikte vaka sayısında bir kıpırdama beklediklerini vurgulayan Doç. Dr. Akelma, şunları söyledi:

"Aşı yaşının düşürülmesi ve aşılama oranının artmasıyla bunun önüne geçileceğini düşünüyorum. Diyarbakır'daki aşılama oranı yüzde 85'e ulaştığında sonbaharda bir pik görmeyeceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Aşılama oranımız yüzde 55'te kalırsa ve yükselmezse, kışın yine bir pik bekliyor olacağız. Aşılama oranının artmasıyla rahat bir sonbahar ve rahat bir okul süreci geçireceğiz. 2 yıldır okulsuz kalan çocukların okula gitmesi çok değerlidir. Aşısızlarda yaş sınırı aşağıya inmeye başladı. 17 yaşında, 14 yaşında hastamız oldu. Özellikle genç gebelerde artmaya başladı. Aşısız genç gebeler ve lohusa dönemindeki anneler ve genç nüfus da deltadan etkilenmeye başladı ve maalesef kayıp da veriyoruz. Yani yaş olarak ciddi anlamda kayıp da veriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN

2021-08-21 11:32:01



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