Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbetinde 719'uncu güne girildi. Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar, 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Biz ablanla seni almaya geldik" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 719 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'POLİSİ VE ASKERİ GÖRDÜĞÜN ZAMAN TESLİM OL'

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında, 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, 2 yılı eylemde geçirdiklerini ve 3'üncü yıla sayılı günler kaldığını söyledi. Nilifırka, "Biz eylemimizi burada sürdüreceğiz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar; 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Gelin oğlum; devlete, adalete teslim ol. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Polisi ve askeri gördüğün zaman gel, çık teslim ol. Biz ablanla seni almaya geldik. Mehmet'im sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Gel, hep beraber eve gidelim" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-08-21 15:23:19



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