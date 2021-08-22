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Çınar ilçesi Alancık Mahallesi Grup Yolu’nun açılışı yapıldı Vali Karaloğlu: “Vatandaşın gönlüne kuracağımız yol ve köprüleri önemsiyoruz”

İHA

Çınar ilçesi Alancık Mahallesi Grup Yolu’nun açılışı yapıldı Vali Karaloğlu: “Vatandaşın gönlüne kuracağımız yol ve köprüleri önemsiyoruz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 8,5 kilometrelik Çınar ilçesi Alancık Mahallesi Grup Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Çınar Kaymakamı Gülser Sinem Büyüknalçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Mustafa Erdem, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kamu kurum müdürleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.
Alancık Mahallesi Grup Yolu’nun açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Çınar’ın DiyarbakırMardinŞanlıurfa yollarının tam ortasında Karacadağ eteklerinde kurulmuş, doğası, tarihi, kültürü, tarımsal zenginliği ile kentin önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

“Çınar ilçesinin güzel insanları hizmetin en iyisine layık”
Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçenin sorunlarını çözmek için var gücüyle çalıştığını belirten Vali Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi geçici listede yer alan Zerzevan Kalesi, Güzel Şeyh Kasrı ve Karacadağ lavlarıyla oluşan mağaraları ile ilçenin turizm potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
Bu yıl Çınar’da 16.1 kilometrelik grup mahalle yolunu tamamlayıp hizmete sunacaklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Asfaltıyla, yol çizgisiyle ve trafik işaretleriyle dünyanın herhangi bir ülkesinde bir yolda bulunması gereken nitelik neyse biz de Çınar ilçemizin köylerinde yapmış olduğumuz yollarda o niteliği oluşturmaya çalıştık. Çünkü Çınar ilçesinin güzel insanları hizmetin en iyisine layık, onun için uğraşıyoruz. Yollar, mahalleleri birbirine ve ilçeye bağlıyor. Ama biz vatandaşımızın gönlüyle kuracağımız yol ve köprüleri daha çok önemsiyoruz. İnşallah Çınar ilçemizde de bir Bilgi Evimiz olacak. Çocuklarımızın lise hayatında Akademi Liseler devreye giriyor. Artık sadece merkezde değil. Geçen hafta Silvan ilçemizde başladı. Önümüzdeki dönemde Bismil, Ergani, Hani ve diğer ilçelerimizde lisede okuyan çocuklarımızı Akademi Liseler üniversiteye hazırlayacak. Yine onların güzel insan, güzel Müslüman, güzel vatandaş olarak yetişmesi için değerler eğitimi vereceğimiz Akademi Liselerimiz var. Onlarla gençlerimize dokunmak istiyoruz. Yakın zamanda Sur ilçesinde Akademi Üniversite’yi de açıyoruz. Bu kurumla üniversitede okuyanlara dokunacağız. Bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmet etmeyi, şereflerin en büyüğü görüyoruz” dedi.
Vali Karaloğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kadınlara her türlü mesleki eğitimi verdiğini anlatarak, “Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığımız DİSMEK ile 17 ilçemizde, 7’den 77’ye herkesin katılabileceği, insanların meslek ve sanat öğrenebilecekleri merkezler açmaya başladı. Geçen sene salgın dolayısıyla istediğimiz seviyeye gelmedi. İnşallah bu sene 17 ilçemizde DİSMEK kurs merkezlerimizle öncelikle genç kızlarımıza ama toplumun tamamına bir halk üniversitesi olarak eğitimler vereceğiz. Bu şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Daha önce belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara içinde pirinç, şeker, çay, yağ vb. ürünlerin bulunduğu gıda kolileri dağıtırdı. Tüm bunlar kişinin ihtiyacı belirlenmeden yapılırdı. Biz şimdi ‘sosyal kart’ oluşturduk. Vatandaş ihtiyacını o kartta yüklenen nakit üzerinden gideriyor. Geçen bir Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'de ilk defa biz uyguladık diye televizyonda konuşuyor. Biz bunu Diyarbakır’da 1 yıldır uyguluyoruz. 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşımıza belirli periyotlarda 300 lira nakit yüklüyoruz. Vatandaşımız rencide olmadan kendisine en yakın market ve konfeksiyona gidip harcama yapıyor. Başka bir yerden mi yardım geldi vatandaş kendi parasını harcadı? Kimse farkında değil. Son derece onurlu sen derece yerinde ve vatandaşın ihtiyacını birebir gidermiş bir hizmetimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

"Diyarbakırlılar adına Sinop’un Türkeli ilçesinde çalışma yürütüyor"
Vali Karaloğlu, Ege ile Akdeniz bölgelerinde yangın Karadeniz’de ise sel felaketlerinin yaşandığını hatırlattığı konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu yaşadığımız sel ve orman yangınlarında gerçekten vatandaşları çok ciddi sorunlar yaşadılar. Yaşadıkları evleri, arazileri, ormanları kaybettiler. Bizim şu anda ekibimiz fiilen Diyarbakırlılar adına Sinop’un Türkeli ilçesinde çalışma yürütüyor. Ama bu yetmez arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin tamamında devam eden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ‘Ben De Varım’ diye bir yardım kampanyası var. Geçen sivil toplumla Diyarbakır'da güzel bir toplantı yaptık. Diyarbakır olarak bu ‘Ben De Varım’ kampanyasına en güçlü desteği veren illerden birimiz olmamız lazım. Bu konuda da Diyarbakır'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah o bölgeleri el birliğiyle, milletçe, hep birlikte ayağa kaldırırız.”
Yapılan konuşmaların ardından Karaloğlu, beraberindekiler ile birlikte Çınar ilçesi Alancık Mahallesi Grup Yolu’nun açılış kurdelesini keserek vatandaşların hizmetine sundu.

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