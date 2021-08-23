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Diyarbakır’da kırsal mahallelerde aşı stantları kuruldu, vatandaşlar sıraya girdi İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin: “Hedefimiz aşı olmada mavi kategoriye çıkmak”

İHA

Diyarbakır’da kırsal mahallelerde aşı stantları kuruldu, vatandaşlar sıraya girdi İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin: “Hedefimiz aşı olmada mavi kategoriye çıkmak”

Diyarbakır’da aşı çalışmaları sürerken ekipler kırsal mahallelerde kurdukları aşı stantları ile vatandaşları hem bilgilendiriyor hem de aşı olmalarını sağlıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Ekiplerle beraber vatandaşın ayağına kadar gidip hem bilgilendirme hem de yerinde aşı uygulamalarını devam ettirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz önce sarı ardında mavi kategoriye yükselmektir” dedi.
Diyarbakır’da aşı çalışmaları sürerken ekipler kırsal mahallerde kurdukları aşı stantları ile vatandaşları hem bilgilendiriyor hem de aşı olmaları sağlanıyor. Çınar ilçesine bağlı kırsal Alıncık Mahallesinde bulunan ilkokulun girişinde kurulan aşı standında ekipler vatandaşları aşı olmaları için çaba sarf ediyor.
Aşı çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, ekiplere kolaylıklar dileyerek aşı olan vatandaşlara da teşekkür etti. Ekiplerle beraber vatandaşın ayağına kadar gidip hem bilgilendirme hem de yerinde aşı uygulamalarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, “Öncelikle ben tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum, aşı olma oranında yüzde 55.5 ile turuncu kategoriye gelmiş olduk. Sağ olsunlar değerli hemşehrilerimiz teveccühlerini daha fazla göstermeye başladılar. Bizler de tüm gücümüzle sahada özellikle vatandaşımızın ayağına kadar giderek, kapı kapı dolaşarak merkezde büyük siteler dahil olmak üzere sabit stantlarımızı ve şehirler arası yol güzergahlarındaki kontrol noktalarında oluşturmuş olduğumuz ekiplerle beraber vatandaşın ayağına kadar gidip hem bilgilendirme hem de yerinde aşı uygulamalarını devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayan kişilerden oluşuyor”
Hedeflerinin mavi kategori fakat 10 günde sarıya ve ardından da mavi kategoriye yükseleceklerini aktaran İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, “10 günlük süre içerisinde Diyarbakır’ın sarı kategoriye yani yüzde 65’i yakalayarak sarı kategoriye gireceğine inanıyorum. Bugünde görmüş olduğunuz gibi Çınar ilçemizin bir köyünde aşı standımızı kurduk ve buradaki vatandaşımızı hem bilgilendirme hem de aşı yapma konusunda çaba sarf etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devem edecektir. Hedefimiz mavi kategoridir. Mavi kategoriye gelmemiz bize neyi kazandıracak. Şu bir gerçek Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da açıklamalarında görüleceği üzere hastane yatışları ve ölümlerde yüzde 95 oranında özellikle aşının koruyuculuğu olduğunu görüyoruz. Kendi tespitlerimiz de ilimizde yatan hastalar ve vefat eden hastalara baktığımızda yüzde 90 civarında bir aşı olmama durumu söz konusu ve vefat edenlerde bu oran maalesef yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşı olması en azından hastaneye yatışlarında ve ölüm oranını düşürecektir diye düşünüyorum. Bunun için tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizi aşı olmaya davet etmek istiyorum” diye konuştu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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