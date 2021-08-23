DİSMEK’te eğitimler devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 74 farklı branşta açtığı mesleki kurslarda eğitimler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), her yaş grubundan Diyarbakırlılara yönelik verdiği mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentte istihdamı artırma ve çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla açtığı kursların eğitimleri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Kadın Yaşam Merkezleri ve 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde yer alan Artı 1 Cafe’de devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı 74 farklı branşta açılan mesleki eğitim kurslarında engelli, kadın ve her yaştan vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanıyor.



Kurs başvuruları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, başvuru işlemlerini kolaylaştırmak, verilen eğitimlerin görünürlüğünü artırmak ve süreç yönetimini hızlandırmak için DİSMEK Kurs Yönetim Sistemini hayata geçirdi. Diyarbakırlılar, açılacak kursların modül, branş, eğitim tarihleri ve saatleri, hangi kurs merkezinde verildiği, merkezin ilçe, adres ve iletişim hakkında detaylı bilgilere www.dismek.org.tr web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Başta muhasebe, bilgisayar, tekstil, spikerlik, adli kalem işleri, web tasarım ve kuaförlük olmak üzere 74 farklı branşta devam eden çevrimiçi veya yüz yüze kurslardan yararlanmak isteyenler www.dismek.org.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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