Bağlar’da kentsel dönüşümde fiyatları iyi bulan hak sahipleri yoğun ilgi gösteriyor

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi için çalışma başlatılan Kentsel Dönüşüm projesi ilçe halkı arasında heyecan oluşturmaya devam ediyor.

Yarım asırlık çarpık kentleşmenin sonucu olan Bağların modern bir görünüme dönüştürülmesini amaçlayan projenin ilk etabı olan Kaynartepe Mahallesi’nde bazı çevrelerin algı ve karalamalarına rağmen ön hazırlıklar doludizgin ilerliyor. Vatandaşlar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nca sunulan fiyatları iyi bularak anlaşmalar yaparken, şu ana kadar hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 50’si ile görüşmeler yapıldı, yüzde 30’u hak devri konusunda anlaşma sağladı. Önemli bir kısmı ise ev veya iş yeri alma konusunda uzlaşmaya vardı. Daha önce birçok yerde uygulanan projelerin aksine Yerinde Dönüşüm modeliyle uygulanması kararlaştırıldığı için halkın yakın ilgisini çeken Bağlardaki Kentsel Dönüşüm projesi yoğun talep görüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun göreve geldikten sonra gündeme getirerek projesinin kabul edilmesi için büyük çaba harcadığı proje, son yarım asırda çarpık kentleşme sonucu mühendislik hizmeti almayan yapıların olduğu 250 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesini modernize etmeyi amaçlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilecek proje için hazırlık süreci devam ederken, şu ana kadar hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde olumlu bir aşama gelindiği belirtildi. Bin 358 hak sahibinin olduğu Kaynartepe Mahallesi’nde 48 hak sahibi hakkını Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na devretme konusunda anlaşma sağlarken, ev ve iş yeri almak isteyen hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Bin 267 yapı için yüzde 30 oranında anlaşma sağlandığı bilgisi verildi.



Görüşmeler olumlu boyutlara ulaştı

1358 hak sahibini kapsayan görüşmelerde hak sahiplerinin yüzde 50’den fazlasıyla görüşmeler yapılırken, 104 hak sahibine de tebligat gönderilerek görüşmelere davet edildiği açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sadece yapıları değil, arsaları da fiyatlandırıyor. Konuma göre 586 ile bin 300 lira arasında değişen metrekare birim fiyatı sunulması uzmanlar tarafından olumlu olarak değerlendirilirken, bu durum hak sahibi vatandaşların ilgisine de yansıyor.



Proje aleyhindeki karalama kampanyası çürütüldü

Projeyi engellemek isteyen bazı çevreler tarafından yürütülen asılsız algı ve karalama kampanyaları, görüşmelere katılan hak sahiplerinin projeyi beğenmesi ve teklif edilen fiyatları iyi bulmasıyla çürütüldü. Görüşmelere katıldıktan sonra görüşlerinin değiştiğini belirten vatandaşlar, ”Sunulan fiyatları da projeyi de çok beğendik. İnşallah Bağlar, yarım asırlık bu görüntü kirliliğinden kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Fiyatlandırma çalışmaları ve hak sahiplerine ödemeler yapıldıktan sonra projede ilk kazmanın vurulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.