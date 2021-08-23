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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski hal binası ve otogar Kent Meydan olacak

İHA

Eski hal binası ve otogar Kent Meydan olacak

Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, eski otogar ve hal binasının yıkarak, ilçeye yakışı bir kent meydanı haline getireceklerini söyledi. Başkan Vekili Öztürk, yapılan asılsız haberler ve söylemlerle vatandaşların yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Silvan ilçesinde bulunan ve görüntü kirliliğini oluşturan eski hal ve garaj yerine 14 bin 430 metrekarelik 1. Kılıçarslan Kent Meydanı yapılıyor. Eski belediye garajının olduğu yer, otogar ve hal binasının alanı görüntü kirliliğinden arındırılıp, kent meydanı olarak yeniden düzenleyeceklerini kaydeden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı tespit çalışmalarından yaklaşık 40 yıl önce yapılan tespit ve ölçümler sonucunda donatı durumu, kolon enkesit koşullarının yetersiz olması, meydana gelen yapısal hasarlar gibi durumlardan yola çıkarak yürürlükte bulunan yönetmenliklerin hükümlerinin ve öngörülen performans hedeflerini sağlanması mümkün olmayacağından güncel deprem yönetmenliğine performans analizi yapılarak güçlendirme projesi hazırlanıp uygulanması gerekmektedir. Yapısal güçlendirmesi yüksek maliyetlerine ek olarak, güçlendirmeye bağlı onarımlar, yapının bazı kısımlarının uzun süre atıl kalması nedeniyle kapsamlı genel onarım imalatlarının yapılması, mekanik ve elektrik tesisatlarının kapsamlı onarım ve değişimi ile enerji performansı yönetmenliği kapsamında dış yalıtım yapılması gereksinimi de tespit edilmiştir. Bu kapsamda tadilat maliyetleriyle beraber yapının yapısal yönde güçlendirilmesi ekonomik yönden avantajlı görülmemektedir. Güçlendirme projesi hazırlanmadığından yaklaşık maliyet tespiti tam olarak mümkün değildir. Güçlendirme projesinin hazırlanması için, deprem dayanımının belirlenmesi gerektiğinde güçlendirme projesinin hazırlanması, binanın deprem dayanıklılık testlerinin yapılması, güçlendirmeyle ilgili mimari, elektrik, mekanik tesisat projelerinin keşif ve metrajların hazırlanması, binada enerji performans yönetmenliği ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmenliğe göre gibi düzenlemelerin projelendirilmesi yapılması gerekmektedir. Bu da ek bir maliyet getirmektedir. Dolayısıyla eski belediye garajı, otogar ve hal binalarımızın fiziki koşulları ve depreme dayanıklılığını yitirmesi neticesinde 1996 yılı öncesinde geçerli olan deprem gölgeleri haritasında 3. derece olarak belirlenmiş yapının 19962018 yılları arasında deprem bölgesinin 1. derece deprem bölgesi olması, nedeniyle belediyemize ait eski hal binası ve otogar tek katlı yapıların yıktırılması kararı verilmiştir. Buradaki iş yerlerimizdeki esnafımızın mağdur olmaması için Gazi Caddesi Asayiş Büro Amirliğinin bitişiğinde belediyemize ait olan 7 adet iş yeri alanı gösterilmiştir. SilvanDiyarbakır arası yolcu taşımacılığını yapan minibüslerimiz içinde TOKİ mevkiinde yer tahsisi yapılmış olup, gerekli yıkım çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Yıkım ve düzenleme çalışmasının ardından Silvan ilçemize yakışır bir kent meydanı oluşturacağız. Bu anlamda çalışmalarımızın her aşamasında halkımız kent meydanı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilecektir. Gerek sosyal medya sayfalarında gerekse sokaklarda vatandaşlarımıza yanlış bilgiler aktarılmaktadır. Bizim çalışmalarımız tamamen Silvan halkı yararına ve halkımızı geleceği için yapılan çalışmalardır" dedi.
Silvan Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı rapora göre yapının depreme dayanıksız olduğunu tespit ederek, insanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği için bir an önce yıkılmasının gerektiğini söyledi.

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