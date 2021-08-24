"Çocuk sahibi olamazsınız" denilen çift, Rosi yöntemiyle mutlu haberi aldı

Yaklaşık 3 yıldır evlat hasreti çeken Cihat ve Zinnet Çelenk çifti, birçok tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadı. Kendilerine çocuk sahibi olamayacaklarının söylenmesinin ardından dünyaları başlarına yıkılan çift, Diyarbakır’da mikrotese ameliyatı sonrası uygulanan Rosi yöntemiyle mutlu haberi aldı.

Yaklaşık 3 yıldır evli olan ve birçok denemelerine rağmen evlat sahibi olamayan Cihat ve Zinnet Çelenk çifti, hastaneye başvurdu. Erkek faktörü nedeniyle birçok tedavi olan çifte, ameliyat sonrası evlat sahibi olamayacakları söylendi. Çelenk çifti, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a geldi. Umutları yitirilmiş bir şekilde Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Cihat Çelenk'te azoosperm tespit edildi. Mikrotese ameliyatı sonrası Rosi yöntemiyle ilk tüp bebek denemesinde çiftin sonuçları pozitif çıktı. Evlerindeki matem havası bayram havasına dönen Çelenk çifti, çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklemeye başladı.

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