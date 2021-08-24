Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Kadırhan tutuklandı

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Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve önceki gün gözaltına alınan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, mahkemece silahlı terör örgüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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