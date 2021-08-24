Diyarbakır’a atanan Emniyet Müdürü Aşkın, Sur’da vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır'a yeni atanan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sur ilçesinde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Gazi Caddesi'ndeki çarşıyı gezen Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Ulu Cami önündeki kürsülerde oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Aşkın'ın İl Emniyet Müdürü olduğunu öğrenen vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Sade ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Aşkın, bu sırada kendisinden bir sorunu hakkında yardım isteyen engelli bir vatandaşa da yardımcı oldu. Emniyet Müdürü Aşkın’ın halkın içinde olmasını takdir ettiklerini belirten vatandaşlar, "Emniyet Müdürünün halkın içinde olması bizi çok memnun etti. Her zaman kendilerini vatandaşın içinde görmek istiyoruz. Kapımız da gönlümüz de kendisine açıktır. Bizim halkın içindeki yöneticilere ihtiyacımız var. Emniyet Müdürümüzün öyle biri olduğunu bugünkü tavırlarından hissettik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.