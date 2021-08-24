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Diyarbakır'da korona nedeni ile yatan hastaların ortak özelliği aşı yaptırmamaları

İHA

Diyarbakır'da korona nedeni ile yatan hastaların ortak özelliği aşı yaptırmamaları

Diyarbakır’da korona virüs aşısına ilgi artarken Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, “Vatandaşların tedbirlere devam etmeleri gerekiyor, her yaş grubundan yatan hastaların ortak özelliği aşı yaptırmamaları" dedi.
Diyarbakır mavi risk haritasında doğru yön çevirmeyi başardı. Kırmızı kategoriden turuncuya dönerek aşılanma oranına ilginin arttığı kentte son birçok noktaya aşı standı kuruldu. Diyarbakır’da aşıya ilginin arttığını aktaran Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, oranların istenildiği gibi olmadığını söyledi. Dr. Karakoç, "Diyarbakır’da özellikle son 2025 günlük periyotta vatandaşlarımızın aşıya olan ilgisini arttığı görüyoruz. Tabii ki bizim için hala yeterli değil çünkü herkesin izlediği gibi, Diyarbakır halen sadece turuncu kategoride. Turuncu kategoride şu demek yüzde 55.06 oranın da bir aşılamamız var, bizim hedefimiz asgari olarak Diyarbakır’ı yüzde 7580 bandına çıkarmak, yani mavi kategoriye getirmek. Özellikle bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan talebimiz ve isteğimiz şunun üzerine, lütfen rica ediyoruz, herkes aşılarını muhakkak yaptırsın ve tek dozla aşılamayla kalmasın muhakkak 2.doz aşılarını da yaptırmaları gerekiyor. Çünkü biz hep şunu belirtiyoruz, sürecin başından beri aşılamalarınızı tam yaptırmazsanız, tek doz aşıyla koruyuculuk tam olarak sağlanmamış oluyor" diye konuştu.

"Hastanelerde yoğunluk devam ediyor"
Özellikle son süreçte delta varyantının artışından dolayı hastanelerde hem servis hem de yoğun bakımlarda ciddi bir şekilde hasta artışının olduğunu vurgulayan Dr. Karakoç, "Bununla paralel olarak vefat sayılarımız da artmaya devam ediyor. Mutantların ve varyantların gelişmemesi için en önemli koşullardan biri aşılama oranın yüksek seviyeye çıkarılması. Çünkü varyantların gelişmesindeki en büyük sebep aşısız insanlar arasında virüs yayılması ve yapı değiştirmesinden kaynaklanıyor. Halkımıza baştan beri söylediğimiz gibi aşı ile ilgili halk arasında yayılan söylentilere itibar etmemelerini istiyoruz. Aşıyla ilgili özellikle ülke genelimizdeki diğer illerimize baktığımızda aşılama oranın arttığı illerde, vaka sayılarının düştüğünü hastane yatış oranının ve yoğum yatış oranın düştüğünü görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bunu görüp bu duyarlılıkla hem Diyarbakır hem de Güneydoğudaki tüm illerimizde bu duyarlığı göstermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşı olanlar, tedbirler unutulmamalı"
Bu süreçte en önemli iki temel basamağın olduğunu, birinin aşılama diğerinin ise tedbirlere ve kurallara uymak olduğunu dile getiren Dr. Karakoç, aşılanan vatandaşların tedbirleri ve kuralları elden bırakmaması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Karakoç, şöyle devam etti:
"Aşı sadece tek başına sizi koruyacaktır diye söylemde bulunmuyoruz, tedbir ve kurallara uymak zorundayız Diyarbakır ve bütün Güneydoğu hep birlikte el birliğiyle kurtarmak hepimizin elinde. Bu sadece sağlık çalışanların mücadelesi değil, her vatandaşımızın bu duyarlılığı göstermesini istiyoruz ve bizim hastanemizde başta olmak üzere hastanelerimizde randevusuz aşıyla başvurabilirler. Aşı için randevu beklemeye gerek yok hem birinci dozlarını hem de ikinci dozlarını vakti geldiğinde muhakkak aşılamalarını yapsınlar tedbirlere uymaya devam etsinler."

"Her yaş grubundan yatan hasta var, ortak özellik aşısızlık"
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, her yaş grubunda hastaların hastanede yattığını yüzde 90’ının ortak özelliği aşısız olduğunu aktardı. Dr. Karakoç, “Hem genç yaş grubumuzda hem de ileri yaş grubunda yatan hastalarımız var, ama hepsinin ortak özelliği yüzde 90 oranında aşısız olmaları. Yaştan çok aşı artık bu işi çok etkiliyor, her yaş grubunu koruyucu en önemli silahı aşıdır. En büyük mücadelemiz aşıdır, tüm vatandaşlarımızın buna uymasını istiyoruz. Özellikle hastalarımızda şunu görüyoruz, duyumsamalarından kaynaklı olarak aşılarını yapmadıklarını görüyoruz. Hepsinden duyduğumuz şey yüksek oranda şu ‘Keşke aşılamamı zamanında yapsaydım, keşke bu sıkıntıyı yaşamasaydım.' Çünkü hastaneye düşüp yoğum bakımda yatmak, mekanik vantilatöre bağlanmak, solunum sıkıntısı çekmek, serviste sürekli oksijene bağlı kalmak, insanları çok rahatsız ediyor. Biz sağlık çalışanları olarak hastaların bu durumda olmalarına çok üzülüyoruz. İnsanlar bunu gördükçe keşke aşılarımızı zamanında yapsaydık diyor" dedi.

"Hastane doluluk oranı yüzde 75, diğer sağlık hizmetleri aksıyor"
Dr. Karakoç, hastane doluluk oranının yüzde 75 civarında olduğunu dile getirerek hem servis hem de yoğun bakımlarında ciddi bir doluluk oranı olduğunu ve diğer sağlık hizmetlerinden vatandaşların faydalanamadıklarını kaydetti. Dr. Karakoç, “Bu da neye sebep oluyor diğer rahatsızlıkları hisseden insanların sağlık hizmetinden faydalanmasını da engellemiş oluyorsunuz bu yüzden her vatandaşımızın bu duyarlılığı tekrar yeniden elde etmesini ve bu mücadeleye destek vermesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa, aşıya ve tedbirlere uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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