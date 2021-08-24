Şırnak eski Belediye Başkanı Kadirhan tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan, tutuklandı.

HDP´den Şırnak Belediye Başkanı iken görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Kadirhan, 20 Ağustos´ta Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, Görevi kötüye kullanma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 10 ayrı arama kaydı bulunan Kadirhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Kadirhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-24 14:25:58



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