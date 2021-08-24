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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK'lardan ortak açıklama

İHA

STK'lardan ortak açıklama

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri vatandaşları sahtekarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için ortak basın açıklaması yaptı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 1. 2. 3. 4. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Hizmet Kooperatifi, Marangozlar Sanayi Sitesi Kooperatifi Oto Tamirciler Odası tarafından yapılan ortak basın açıklamasında; "Modern bir kent olma yolunda hızla gelişme kaydeden Diyarbakır’da ticaret ve sanayileşme alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımlar hızla devam ederken, Karacadağ OSB altyapı çalışmalarına da başlanmıştır. Aynı şekilde Diyarbakır Lojistik Merkezi kurma çalışmaları da bütün hızıyla devam etmektedir. Bir yandan OSB’ler kurulurken, diğer yandan küçük sanayi siteleri ve kent merkezindeki kalan 1., 2., ve 3. küçük sanayi sitesi esnafı ve kent merkezindeki bina altlarında zor koşullarda faaliyetlerini yürütmeye çalışan imalatçı ve tedarikçi esnafımızın daha modern ve daha iyi şartlarda hizmetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla yeni bir küçük sanayi sitesi kurma çalışmalarına devam ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin işbirliği ile 2018 yılından buyana başlatmış olduğumuz çalışmalarla Diyarbakır, Bağlar ilçesi, Oğlaklı Mahallesi sınırları içerisinde toplam 2 bin 560 dekarlık bir alan tahsisi yapılmıştır. Bu alan üzerinde yapılacak yeni küçük sanayi sitesi ile ilgili olarak, mevcut küçük sanayi siteleri ve diğer meslek odalarının yetkili organları ile sürekli işbirliği içerisinde hareket edilmekte, ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerileri titizlikle değerlendirilmektedir. Kentimizin meslek örgütleri olarak bütün ilgili paydaşların da katılımı ile yürütmekte olduğumuz bu çalışmalarda temel önceliğimiz kentimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak, kent merkezindeki görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak, esnaf ve zanaatkarlarımızın modern koşullarda çalışmalarının fiziki altyapılarını güçlendirmektir. Dolayısıyla yapılmakta olan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan bütün çalışmalar kentimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, imalatçı esnaf ve zanaatkarlarımız ile paylaşılmaya, onların görüş ve önerileri almaya devam edilecektir. Kentimiz açısından oldukça önemli olan bu çalışmalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO ve DESOB işbirliği ile şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülürken, maalesef bazı çıkar gruplarının bu konuyu istismar ederek, 5. küçük sanayi sitesi adı altında bir kooperatif kurdukları ve bu kooperatife üye kaydederek maddi menfaat elde etmeye çalıştıklarına dair duyumlar tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu çalışmalarımızla herhangi bir ilgisi ve kurumsal işbirliği bulunmayan bu gibi çıkar gruplarına riayet edilmemesi, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde daha doğru bilgi edinmek için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası veya Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile irtibata geçilmesi konusunda kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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