Ergani’de 300 sülün kuşu doğaya bırakıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından kuş çeşitliliğinin arttırılması için 300 adet sülün doğaya bırakıldı.

Daha önce sular altında kalan Yoncalı Mahallesi yeni yerleşim yerinde sulamadan dolayı habitatı değişerek yeni hayvan türlerinin yaşam elde edebileceği yeni alanlar oluştu. Bu amaçla muhtarlıklarla iş birliği yaparak bir proje oluşturuldu. Üç aşamada toplam bin 500 adet sülün kuşunun ilk aşamasında 300 adet kuş doğaya bırakıldı.

Sülünlerin koruma altına olmaları nedeniyle avlanmasının yasak olduğun belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanların korunması için muhtarların ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldırım, Yaban Hayvanı Üretme İstasyonundan 300 adet sülün kuşunun doğaya bırakıldığını belirterek, amaçlarının biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek olduğunu söyledi.

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