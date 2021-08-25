Diyarbakır’da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı Baret ve kemer takmadan çalışan işçileri izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Diyarbakır’da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler, baret ve güvenlik kemeri olmadan çalıştı. Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki caddede yapımı devam eden bir binanın 5’inci katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görülürken, işçilerin herhangi bir tedbir almamalarına rağmen çalışması, tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Çevreden geçen vatandaşlar ise tehlikeli çalışmaya uzun süre bakarak şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.