Diyarbakır Valisi Karaloğlu’na ‘Genç Start-Up Diyarbakır’ proje ödülü Vali Karaloğlu, “Genç Start-Up Diyarbakır” projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda destek almaya hak kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Vali Münir Karaloğlu’na verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda kentte gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla hazırladığı 'Genç StartUp Diyarbakır' projesi, dereceye girerek destek almaya hak kazandı. TBB ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile TBB Başkanı Fatma Şahin’in yaptıkları konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç StartUp Diyarbakır' projesi ödülünü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na verdi.

Vali Karaloğlu, bu güzel programı düzenleyerek Büyükşehir Belediyesi’nin ödüle layık görülmesine vesile olan ve hiçbir zaman Diyarbakır’dan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasapoğlu ile Şahin’e şükranlarını sundu. Gençlere istihdam alanı açma projesi Genç StartUpDiyarbakır'ın Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında dereceye girdiğini belirten Karaloğlu, projenin TBB’den destek alamaya hak kazandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alınan ödülün Diyarbakırlı gençlere ışık olacağını ifade etti.

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