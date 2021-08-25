Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi.

Sur ilçesi Kengerli köyünde patoza giden köylüler, yol kenarında çiftleşme dansı yapan yılanlarla karşılaştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen köylüler, siyah renkli iki yılanın tarlada bulunan yol üzerinde çiftleşme dansı yaptıklarını gördü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.