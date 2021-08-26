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Vali Karaloğlu’nun talimatıyla Dicle İsmail Hakkı Ayna İlçe Halk Kütüphanesi 871 metrekarelik alanda yapılıyor

İHA

Vali Karaloğlu’nun talimatıyla Dicle İsmail Hakkı Ayna İlçe Halk Kütüphanesi 871 metrekarelik alanda yapılıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş’in eşi İsmail Hakkı Ayna adına yapılacak olan Dicle İlçe Halk Kütüphanesinin yapımı için belirlenen 277 metrekarelik alanı yetersiz bularak 871 metrekarelik alanda yapılması için talimat verdi.
Talimatın üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp Dicle Halk Kütüphanesinin yapılacağı alanı inceledi. Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş, vefat eden eşi İsmail Hakkı Ayna adına Dicle’de İlçe Halk Kütüphanesinin yapımı için Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile geçen sene protokol imzalamış, yapılan protokol kapsamında halk kütüphanesinin yapımı için 277 metrekarelik bir alan belirlenmişti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun verdiği talimatla, İsmail Hakkı Ayna İlçe Halk Kütüphanesi 871 metrekarelik alan üzerinde yapılacak. Yetersiz olduğu gerekçesiyle Vali Karaloğlu’nun talimatıyla halk kütüphanesi yapımı için vazgeçilen 277 metrekarelik alan yerine, 871 metre karelik daha geniş bir alan belirlendi. Vali Karaloğlu’nun talimatıyla, Dicle Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nden 871 metrekarelik iki parselin birleştirilmesin oluşan alan, 15 Temmuz Şehitler Parkı civarında bulunuyor.
Alanda inceleme yapan Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, “Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş'in Dicle ilçemizde rahmetli eşi İsmail Hakkı Ayna adına yapmayı taahhüt ettiği İlçe Halk Kütüphanesi hizmet binasına tahsis edilen 277 metrekarelik arsanın Valimiz Münir Karaloğlu tarafından yetersiz olduğu talimatını vererek 871 metrekarelik alanda yapılmasına karar verildi. Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla, Dicle Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nden 871 metrekarelik iki parsel birleştirilerek, Dicle İsmail Hakkı Ayna İlçe Halk Kütüphanesi hizmet binasının yapımı için tahsis edildi. Söz konusu iş kadını tarafından Dicle ilçemize yapılacak olan kütüphaneye tahsis edilen arsayı inceleme fırsatı buldum. 15 Temmuz Mahallesi, eski jandarma karakol binası altındaki alan. Hayırlısı, projesinin tamamlanması ile ilçemizde, gençlerimize güzel bir kütüphane yapılmış olacak" dedi.

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