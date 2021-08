Vaka sayısında ikinci Diyarbakır'da maske ve mesafe unutuldu

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı´nın koronavirüs risk haritasında 100 binde 627,55 vaka ile nüfusa oranla en fazla vakanın bulunduğu ikinci il olan Diyarbakır'da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüntülendi. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı, kliniklerde ise yatak doluluk oranı yüzde 60'lar civarında seyrediyor.

Aşılamada yüzde 57,3 ile turuncu kategoride olan kentin en işlek caddelerinden Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi ile Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde alışveriş yapanların, kısmen maskesiz veya maskelerinin çene altında olduğu kameralara yansıdı. Kalabalık alanlarda zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı kişiler, çene altında olan maskelerini yukarı çekti, bazıları ise uyarıya aldırış etmedi. Uyarılara rağmen kentte vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

'PANDEMİ HIZLA DEVAM EDİYOR'

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, 4'üncü pikin yaşandığı Diyarbakır'da pandeminin hızla devam ettiğini belirterek, "Toplum olarak pandemiye bedel ödemeye devam ediyoruz. Her ne kadar birinci doz aşılamada turuncu iller arasına alınsak da vaka sayısı açısından halen kırmızıdayız. Diyarbakır aşılamada turuncuya geçse de vaka sayısı anlamında kırmızıda olmaya devam ediyor. Hastanelere yansıyan çok sayıda hasta yatışı gerektiren vakalarla karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu vakaların bir kısmı yaşama veda etmek durumunda kalıyor. En önemli şey de hastanelerde hem yatan hem de vefat edenlerin birçoğu aşısız olan kişilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda şu algıyla da karşı karşıyayız. 'Aşılandık ve bu süreç bitti' gibi bir algıyla karşılaşıyoruz. Bu da çok doğru değil. Delta varyantının toplumsal düzeyde bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu bildiğimiz bir ortamda ne yazık ki halen kontrol altına alınamadı. Bu anlamda maske, mesafe ve hijyenin yanında kapalı ortamlarda bir araya gelmemek ve temas süresini kısaltmak çok önemli. Pandemiye karşı da en önemli aracımız olan aşılanmayı bir an önce iki doz olacak şekilde toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye çıkartmamız lazım" diye konuştu.

'PANDEMİNİN BAŞINDAYMIŞIZ GİBİ BU SÜRECİ BERABER YÜRÜTELİM'

Sakarya Caddesi´nde esnaflık yapan Nasır Anuştekin, iş yeri sahibi olarak gelen müşterileri bilgilendirip maske takmaları konusunda uyardıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Dikkate alan da var almayan da var. Dikkate almayanlar olduğu için şu an Türkiye'de ikinci sıradayız. Çoğunluğu maskesiz. Tekrardan kapanmak, bize büyük bir sıkıntı yaşatır. Yaklaşık 1,5 yıldır bu süreci çekiyoruz ama kimse uymadı, zaten uymadığı için bu süreç de sıkıntılı devam ediyor. Bir de aşı durumu var bazı kulaktan duyma laflar, 'aşı olmayalım aşı şöyle yapar' gibi laflar bizi bu raddeye getirdi. Aşı olayında da sıkıntılı bir durumdayız. Son zamanlarda biraz çıkışa geçtik ama o kadar da iyi değiliz. Herkes maskesini taksın. Pandeminin başındaymışız gibi bu süreci beraber yürütürsek bir yere geliriz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2021-08-26 09:47:31



