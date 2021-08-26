MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve parti yönetimi, Hicri Muharrem ayı münasebetiyle Yenişehir ilçesi Anıt Park içerisinde vatandaşlara aşure ikram etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Anıt Park içerisinde düzenlenen aşure etkinliğine Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, il başkan yardımcıları ve parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Muharrem ayı, zihin ve gönül dünyasında çok ama çok önemli bir yere sahip olan bir aydır. Dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğe hasret olduğumuz şu günlerde aşure günü etkinliğinde Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ile bir araya gelmek için aşure ikramında bulunduk. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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