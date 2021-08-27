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Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: 3 Eylül'de gelip bize destek verin

DHA

Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: 3 Eylül'de gelip bize destek verin


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 aile, evlat nöbetlerini 723'üncü günde gece de sürdürdü. Evlat nöbetindeki anne ve babalar, eylemlerinin 3'üncü yıldönümü olan 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi HDP binası önüne çağırdı. 2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "3 Eylül'de bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler bize destek versinler" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 723 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.
3 EYLÜL İÇİN DESTEK İSTEDİLER
Evlat nöbetini gece de sürdüren aileler, eylemlerinin yıl dönümü olan 3 Eylül'de herkesi kendilerine destek vermeleri için nöbete davet etti. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, eyleme başlayan Celil Begdaş, son evlatlarını alana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Dün talihsiz bir gün yaşadık. Dün Ankara'ya gittik, HDP milletvekilleriyle görüşme yapacaktık. Sözde bize destek olacaklardı. Ancak HDP milletvekilleri bizden kaçtı, halktan kaçtı. Biz de siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Onlar yine bizi boykot edip laf söylediler ve hakaret ettiler. Hani bunlar halkın vekiliydiler, hani bunlar Kürtleri temsil ediyorlardı, biz de Kürt'üz. Herkes gördü iç yüzlerini. HDP, hiçbir zaman bizi temsil etmedi. Biz aileler olarak 3 Eylül'de Türkiye'yi nöbete çağırıyoruz. Biz buradayız, herkes gelsin bize destek versin. Son evladımızı alana kadar buradan kalkmayacağız."
2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman ise, "4 yıldır oğluma hasretim. Biz burada anne ve babalar olarak gece ve gündüz nöbetteyiz. Pandemi demeden, korona demeden bekliyoruz evlatlarımızı. Dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler bize destek versinler" dedi.
2019 yılında kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren ve eylemi sonuç vererek evladına kavuşan kanser hastası Ayşegül Biçer, "Tüm dünyaya çağrımızdır, 3 Eylül Cuma günü saat 10'da Diyarbakır'da gelin tek ses tek yürek olalım. Evlatlarımızı isteyelim, evlatlarımızı dağdan indirelim. Türkiye'nin birlik beraberliği için bu kan dursun, bu bayrak tek olsun. Tek bayrak, tek vatan istiyoruz, başka devlet istemiyoruz. Allah rızası için anne ve babaların sesini duyun artık" ifadesini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-08-27 00:07:44

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