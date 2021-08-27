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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar ve mahalle temsilcileri konuştu, Başkan Beyoğlu dinledi

İHA

Muhtarlar ve mahalle temsilcileri konuştu, Başkan Beyoğlu dinledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı toplantıda bir araya gelerek ilçe genelindeki sorunları muhtarlardan dinledi.
Mahalle temsilcileri, genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirirken, mahallelerinde tespit ettikleri sorunları da gündeme getirdi. Mahalle temsilcilerini büyük bir dikkatle dinleyen Beyoğlu, ”Bize ulaştırılan en küçük bir ayrıntıyı dahi ihmal etmeden çözüme kavuşturacağız” dedi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki sorunları daha iyi tespit edebilmek ve belediye olarak gözden kaçırdıkları noktaların anlaşılabilmesi amacıyla mahalle temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi. Bağlar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı. İlk toplantı olmasına rağmen katılımın yüksek olduğu gözlenen toplantıda mahalle temsilcileri, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek tespit ettikleri sorunların çözümünü talep etti. Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle temsilcilerini büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Beyoğlu, kendi alanlarına giren sorunları zaman kaybetmeden çözmek için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

“Vatandaşımızın her talebi bizim için emirdir”
Beyoğlu, kendi sorumluluk alanına girmeyen sorunlar için ise söz konusu kurumlarla iletişime geçerek çözüm üretilmesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti. Beyoğlu, ”Allah'a şükürler olsun 29 ayda milletimizin istediği ve yıllardır beklediği tüm hizmetleri kayıtsız şartsız, hiçbir ayrım yapmadan yerine getirdik. Yine de bizim tespit edemediğimiz hususlar, kendi eksiklerimiz olabilir diyerek sizlerle bir araya gelelim dedik. Vatandaşımızın her talebi bizim için emirdir. Zaman kaybetmeden yerine getireceğiz. Belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen noktalarda ise ilgili kurumlarla iletişime geçip çözümü birlikte üreteceğiz. Tüm kurumlarla aramızda güzel bir bağ ve iletişim var. Bu açıdan sıkıntı yaşamıyoruz” diye konuştu.

“Belediyemizin hizmetlerine sahip çıkmalısınız”
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, her sorunun çözümü için gayret ortaya koyan, kapısını ve gönlünü daima vatandaşa açık tutan bir belediye başkanına sahip olduklarını ifade ederek bu güzel uyumun hizmetlere de yansıdığını söyledi. Mahalle temsilcilerinden belediyenin hizmetlerine sahip çıkmalarını ve aynı zamanda belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi görmelerini isteyen Demir, ”Sizlerin bize ulaştırdığı her sorunu anında belediye başkanımıza ulaştırıyoruz. Kendisi de belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek pratik şekilde çözüyor. Sizlerden isteğimiz vatandaş ile belediye ve bizler arasında köprü vazifesi görmenizdir. Hiçbir sorunu görmezden gelmeyin. En önemlisi belediyenin hizmetlerine sonuna kadar sahip çıkın” şeklinde konuştu.

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