Belediye işçisinin öldüğü kavgada silahı kullananın 4 ağır yaralıdan biri olduğu belirlendi



İlhami ÜNAL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Durumları ağır olduğu için henüz ifadeleri alınamayan yaralılardan birinin silahı kullanan kişi olduğu belirlendi.

Hani ilçesinde önceki gece, akraba oldukları belirtilen çocuklar arasında yaşanan kavgaya aileler de karıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada, Remzi Yıldız (35) ile M.Y., M.F.Y., A.Y. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hani Belediyesinde işçi olarak çalıştığı belirtilen Remzi Yıldız, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yaralılardan birinin silahı kullanan kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin durumları ağır olduğu için henüz ifadeleri alınmadı. Bu arada polisin olayla ilgili olduğu değerlendirilen bazı kişileri de aradığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır İlhami Ünal

2021-08-27 13:16:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.