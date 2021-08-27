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Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor

DHA

Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 3 gün önce `Staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum´ diyerek evden çıkan bir daha da haber alınamayan üniversite öğrencisi Merve Mutlu´nun (21) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Mutlu, 23 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Merve'yi, ailesi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Merve'nin gidebileceği yerlere tek tek bakan aile, sonuç alamayınca, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, 3 gündür haber alamadıkları Merve'nin geri dönmesini bekliyor.
'SEN BENİM MORALİMSİN KIZIM, YALVARIYORUM DÖN GEL EVE'
Kadriye Mutlu, kızının, kaybolduğu günün sabahında erken kalktığını ve Mardin'e gideceğini söylediğini anlattı. Mutlu, bunun üzerine kızına kahvaltı hazırladığını belirterek, "Gelip içti, kalktı, gitti sonra. Ben arkasından gittim. Kızım kimliğini aldın mı? diye sordum. O da 'evet' dedi. Sonra geri geldi ve kimliğinin diğer çantada olduğunu söyledi. Ben ona verdim ve su şişesi de uzattım. Bana sarıldı ve öptü gitti. Ben de arkasından baktım. Hatta pencereye çıktım, arkasından baktım. Gitti, bir daha da dönmedi. Yalvarıyorum kızım gelsin, ben hastayım. O biliyor ki ben hastayım. Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.
'İZLİYORSA BİZİ, EĞER ZAN ALTINDA DEĞİLSE KENDİLİĞİNDEN GELİR"
Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da şunları söyledi:
"Her yeri aradık yine ulaşamayınca karakola gittik. Gerekli yerlere müracaat ettik. Telefon bilgileri, kamera kayıtları istedik. Olası ihtimallerin hepsine baktık. Eve gidip beklememizi söylediler. Zan altında olduğunu düşünüyorum. Onun yalan söylemeye ihtiyacı yok. Okula gidiyorum diyorsa eğer, kesin okul için çıkmıştır evden. Kaçırılma ihtimali de olabilir. Şu düzende olabilir. Her gün haberler çıkıyor zaten. Farklı farklı haberler ve kadın cinayetleri. Sosyal medyada gündem olması için paylaşım yaptım. Birilerinin bir şey yapması lazım. Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım. Eğer bizi izliyorsa, zan altında değilse kendiliğinden gelir zaten. Öyle bir huyu da karakteri de yok."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-08-27 14:12:39

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