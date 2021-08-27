Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan hafriyat kamyonuna dönüş aldığı sırada arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 BA 154 plakalı Skoda marka araç, önünde seyreden hafriyat yüklü kamyona dönüş aldığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun arka kısmının altına girerken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Çınar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan araç sürücüsünün yanındaki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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