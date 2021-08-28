Elektrik akımına kapıldıktan sonra toprağa gömülmek istenen kadının yakını İHA'ya konuştu

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Yusran Kaya (33), yakınları tarafından hastane yakınında toprağa gömülerek tedavi edilmek istenmişti. Yaşanan olayla ilgili konuşan Kaya’nın yakını Nurşani Kaya, bulundukları yerde daha öncede elektrik akımına kapılan bir kadının üzerine toprak atılarak vücudunda biriken akımı almak için bunun yapıldığını gördüklerini, kendilerinin de hastanedeki tedavinin ardından öyle bir yola başvurduklarını söyledi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Evde elektrikli ocakta yemek pişiren 33 yaşındaki Yusran Kaya bir anda akımı kapılarak baygınlık geçirdi. Olayı gören aile fertleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisinin yapılması için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devle Hastanesi acil servisine götürdü. Burada doktorlar tarafından tedavisi yapılan Kaya, aile bireylerinin isteği üzerine taburcu edildi. Bu sırada aile bireylerinden bazıları Kaya’nın vücudunda biriken enerjiyi almak iddiasıyla hastane bahçesine götürerek burada yere yatırıp üzerine toprak attı. Olayı gören güvenlik güçleri aile bireylerinin genç kadını almalarını ve bölgede uzaklaşmasını istedi.



“Ben bu olayı gördüğümden bu yana şoktayım”

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