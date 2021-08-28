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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu GGC yönetimi ile bir araya geldi

İHA

Başkan Beyoğlu GGC yönetimi ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanlığı'na seçilen Mehmet Mücahit Ceylan ve yeni yönetime nezaket ziyaretinde bulunarak yapacakları çalışmalar için başarı dileğinde bulundu.
Cemiyetin Sümerpark içerisinde bulunan idare ve lokal binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Beyoğlu, basının önemini vurgulayarak her türlü eleştiriye ve öneriye açık olduklarını ifade etti. Bölgedeki basın mensuplarının iyi niyetle ve fedakarca çalışarak hizmet ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır. Deneyimli isimlerden oluşan yeni yönetimin Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı çıtasını çok daha üst seviyeye çıkaracağına olan inancımız tamdır" dedi.

“Doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacağız "
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan da yapılan ziyaret nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederek hayata getirecekleri projelerle önemli bir misyona sahip olan cemiyetin kurumsal kimliğini ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi. Ceylan, doğru işler yapıldığında kurumların yanında, eksik ve yanlışlar söz konusu olduğunda ise karşısında durarak objektif bir duruş ortaya koyacaklarını dile getirdi.
Görüşmede GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan ile birlikte Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Kantarcıoğlu, GGC Sözcüsü Ahmet Ün, Sosyal Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Siyah, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Mutlu, Sosyal İşlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Engin Dalgıç hazır bulundu.

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