Diyarbakır’da kırsal mahalle yolları yenileniyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonunda 17 ilçenin kırsal mahalle yollarını yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için 17 ilçenin mahalle yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. 2021 asfalt sezonunu 1200 kilometre yol yapımı hedefiyle açan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilçelerin kırsal mahalle yollarını bir bir tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Yol yapım ekipleri, çalışmalar kapsamında Eğil ilçesi AkarsuÖzkanlarCanlarTangülDöşemeler 7 kilometre uzunluğunda mahalle yollarının sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Ekipler, Lice Oyuklu Mahalle yolu alt temel ve sanat yapıları, Kulp Saltuk Mahalle yolu taş duvar yapımı ve Bağlar Karahan Grup Mahalle Yolu asfalt öncesi alt temel tabakası yapım çalışmalarını sürdürüyor.

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