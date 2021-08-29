Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Polat, kalp pili takılan hastaların aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

D.Ü. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Polat, yapılan bilimsel araştırmalarda koronavirüs nedeniyle kaybedilen hastaların yaklaşık yüzde 20'sinin ölüm nedeninin kalp ritim bozukluğundan kaynaklı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özellikle şok veren kalp pili takılı hastalarla ilgili uyarılarda bulunan Polat; "Kalp pili taktığımız hastalar, özellikle şok veren pil taktığımız hastalar, ciddi kalp sorunu olan kişilerdir. Daha çok kalp yetersizliği olan ciddi kalp kas sorunu olan kişilere takıyoruz ve bunlarda da kovide yakalanmaları durumunda hastalığı ağır atlatma ihtimali yüksek. Mutlaka bu hastalarımıza aşı yapmayı öneriyoruz. Çünkü literatürde bilimsel çalışmalara baktığımız zaman kovronavirüsün ritim bozukluğunu yaptığını ve tetiklediğini söyleyebiliriz. Kalp kas hasarına bağlı olarak, gerekse böbrek yetmezliği ve böbrek yetmezliğine bağlı gelişen elektrot bozukluğu dediğimiz durumlara çeşitli ritim bozuklukları gelişebiliyor" dedi.

'DAHA ÖNCE ŞOK VERMEYEN KALP PİLLERİ ŞOK VEREBİLİR'

Koronavirüsün kalp hastalarında ölümcül ritim bozukluklarını tetiklediğini vurgulayan Polat, "Koronavirüsün direk kalp pili üzerine olumlu veya olumsuz etkisi yoktur. Fakat kalp pili taktığımız hastalar kalp sorunu olan kişiler olduğu için koronavirüse yakalanmaları durumunda, koronavirüsün de ritim bozukluğunu tetikleme ihtimali fazla olduğundan binaen daha önce şok vermeyen hastalarda şok vermesini tetikleyebilir. Bu ne demektir ? Hastada ölümcül bir ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Pil de devreye girerek bu ölümcül ritim bozukluğunu sonlandırmak için şok verir hastaya. Koronavirüse yakalanmaları durumunda koronavirüsü ağır atlatabilirler, bu da ciddi ritim bozukluğuna neden olabilir. Daha önce hiç şok almamışken, pilin şok vermesine neden olabilir. Buna binaen diyoruz ki, tüm pil hastaları mutlaka kovid aşılarını yapsınlar ki daha sonra ciddi sorunlarla karşılaşmasınlar" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN YÜZDE 20'Sİ KALP RİTİM BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLI'

Yapılan araştırmalarda koronavirüsten ölenlerin yüzde 20'sinin kalp ritim bozukluğundan kaynaklı olduğunun altını çizen Polat, bu hastaların mutlaka aşı olmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kovid hastalıklarında önemli ölüm nedenlerinden birisi de, kovidin özellikle kalp üzerine olan etkisine bağlı olarak geçirilen gerek damar tıkanıklığı, kalp krizi yada ortaya çıkan ritim bozukluklarıdır. Özellikle yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda kovid nedeniyle kaybedilen hastaların ölüm nedenine bakıldığı zaman, yaklaşık yüzde 20'sinin kalp ritim bozukluğundan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi de kalp sorunu olan kişilerde bu ritim bozukluğunun gelişme ihtimali, normal insanlara göre çok daha fazla olabildiği içindir. Bu ritim bozukluklarının maalesef önemli bir kısmı hayati risk arz edebilen yani ölümcül olabilen ritim bozuklukları olabildiği için aşı olmayı kesinlikle hastalarımıza öneriyoruz."DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-08-29 09:24:45



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