Diyarbakır’da eğitim hazırlıkları başladı Okul kıyafetleri hazır, öğrencileri bekliyorlar

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da oluşan yüksek vakalardan dolayı kapatılan okullar yüz yüze eğitime açılıyor. Okul kıyafetleri hazırlıklarına başlayan işletmeciler öğrencileri bekliyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 1968’den beri kıyafet işleri yapan Suat Bakırcı işlerinin koronadan dolayı etkilendiğini 4 mağazadan 2 mağazaya düştüğünü 18 aydır zor günlerde olduğunu söyledi. Bakırcı, “12 ay boyunca okul olduğu için hep okul kıyafetleri satıyoruz. Allah bu zor günlerimizi geriye tepsin, bu çocuklarımızı da zihin açıklığı versin bütün velilerden, anne babalardan bir insan olarak lütfen çocuklarınıza maske ve mesafeyi korumalarını, küçük el kolonyalarını da yanlarından bulundursunlar" dedi.



"Fiyatlarımız uygun"

Fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Suat Bakırcı, "3 parça ilkokul kıyafetleri 230 lira, benim televizyon da gördüğüm etek sadece 250 lira böyle bir şey yok böyle bir fiyat yok, zaten 18 aydır bizim dükkanlarımız kapalıydı. 12 ay boyunca okul kıyafetleri satıyoruz. İnşallah çocuklarımız iyi bir eğitim görür. Bu hastalıktan dolayı ürünlerimize zam yapmadık, vatandaşlarımız ve insanlarımız için iki sene önceki fiyatlara veriyoruz ürünlerimizi. Bütün vatandaşlarımızdan, öğretmenlerimiz ve velilerimizde başta olmak üzere aşı olmalarını bekliyoruz. Allah bu hastalıktan insanlarımızı korusun, hayırlı okul sezonu başlamasına vesile etsin” dedi.

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