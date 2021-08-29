Diyarbakır'daki bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde uygulanan karantina sona ererken, İncirtepe Mahallesi'nin Taşönü mezrasında uygulanan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devam ettirilmesine karar verildi.
Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararının alınarak hayata geçirildiği ifade edildi. Sosyal izolasyonun sağlandığı Çınar ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde uygulanan karantinanın 29 Ağustos 2021 tarihi saat 13.00 itibarıyla sonlandırılmasına; İncirtepe Mahallesi'ne bağlı Taşönü mezrasında uygulanan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devamına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.