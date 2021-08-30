Diyarbakır'da kurumaya yüz tutan üzüm bağları itfaiyenin desteği ile sulandı

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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 100 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm bağları aşırı kuraklıktan dolayı kurumaya yüz tuttu. Vatandaşlar üzüm bağlarının kurumaması için itfaiye ekiplerinden destek isteyerek bağlarını sulamaya başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da kuraklık vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Hazro ilçesinde 100 yıllık üzüm bağları kurumaya yüz tuttu. Üzüm bağlarının kurumaması için vatandaşlarda alternatif yollara başvurdu. İmkanı olanlar damla sulama sistemiyle üzüm tarlalarını sularken, ilçede yaklaşık 100 yıllık olan üzüm bağlarının sulanması için itfaiyeden destek istendi. Yardıma sessiz kalmayan itfaiye ekipleri, itfaiye aracıyla vatandaşın yardımına koştu. Üzüm bağlarının kurumaması için itfaiye araçlarıyla sulama yapıldı.

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