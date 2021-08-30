Diyarbakırlı minikler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 46 yaş arası minikler, düzenlenen etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kreşlerde eğitim gören 46 yaş arası miniklere yönelik 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Çocuk Şube Müdürlüğü gösteri salonundaki etkinlik şehitlerin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Eğitmen Mesut Erenci, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaparak 30 Ağustos adlı şiiri okudu.

Minikler, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan animasyon gösterisini izleyip koro halinde şiir okuduktan sonra 10. Yıl Marşı eşliğinde gösteri yaptı. Etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan Hacivat ve Karagöz kukla gösterisi de yapıldı.

Etkinlik, eğitmen Sinem Eşsiz’in, 'Şehitlik ve Şehitler' ile ilgili yaptığı konuşma ile sona erdi.

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