Çermik’te yol yapım çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde yol ve köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla kırsal mahalleleri birbirine, ilçelere ve kent merkezine bağlamaya devam ediyor. 2021 asfalt sezonunu bin 200 kilometre yol yapımı hedefiyle açan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 12 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olan Çermik KorudağPınarlıAkpınarGöktepe Mahalle Grup Yolunun 8 kilometrelik bölümünü tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Yol yapım ekipleri, Diyarbakırlılara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için Çermik KorudağPınarlıAkpınarGöktepe Mahalle Grup Yolunun kalan 4 kilometrelik alanında temel serimi ve yol geçişlerinin belirlenen bölümlerinde parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Çermik KorudağPınarlıAkpınarGöktepe Mahalle Grup Yolunun tamamını 7 gün içinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve hayırsever iş adamı Cumali Yıldız arasında imzalanan protokolle inşa edilecek olan Çermik ilçesi KorudağıKömürcüler Grup Yolu ile ŞeyahndedeBayatÇukurelmaGünaşan mahalle yollarını birbirine bağlayan köprüde çalışmalar devam ediyor. Mahalleler arasındaki mesafeyi 60 kilometre kısaltacak olan 13 metre genişliğinde ve 5 gözlü 9x6 ebatlarındaki köprünün radye temelleri atılıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, 6 kilometre uzunluğundaki Çermik ilçesi Sinek Mahallesi yoluna sathi kaplama asfalt sererek sürdürdüğü çalışmaları tamamladığı öğrenildi.

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