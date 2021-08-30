Diyarbakır Bilgi Evi ve Akademi Lisesi 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Akademi Lise’de eğitim gören öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencilerine yönelik 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi. Öğrenci velilerinin de katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramının anlam ve öneminin aktarıldığı etkinlikte, kısa film gösterimleri yapıldı ve tüm şehitler için dua edildi. Öğrenciler, kahraman askerlerimizin zaferlerini konu alan drama gösterisi ve 30 Ağustos ezgilerini seslendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Merkez Bilgi Evi, Selahaddin Eyyubi Bilgi Evi, Sur Akademi Lise ve Silvan ElCezeri Akademi Lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Selahaddin Eyyubi Bilgi Evi seminer salonunda gerçekleşirken ödül töreninde, ilkokul, ortaokul ve lise kapsamında düzenlenen yarışmaya her kademeden ilk 3’e giren öğrenciler başarı, diğer öğrencilere ise katılım belgeleri takdim edildi.

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