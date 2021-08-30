Konyalı görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan: “Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte ziyaret eden Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, “Biz bu dünyada birtakım şeyleri görmüyoruz ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduklarını şu anda görmekteyiz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak” dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Konya'dan gelen yaklaşık 50 görme engelli ve yakınlarından oluşan grup, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Ailelerle tek tek görüşen ve dertlerine ortak olan grup adına açıklamada bulunan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, gönül birliği oluşturmak için Konya'dan dernek üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.



“Onların sonu çok vahim, en kısa yoldan devletimize teslim olsunlar”

Bu dünyada görmediklerini ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduğunu gördüklerini ifade eden Özağan, "Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz. Kardeşçe, birlikte yaşama duygusunun ne olduğunu biliyoruz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak. Biz annelerimizi 3 yıldır takip ediyoruz ve gelmek istiyorduk. Bugün gelmek nasip oldu ve annelerimizle birlikte olmaktan memnunuz. Biz bu dünyada bir takım şeyleri görmüyoruz ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduklarını şuanda görmekteyiz. Hiçbir terör örgütüne meydan bırakılmasına gerek yok. Onların sonu çok vahim, en kısa yoldan devletimize teslim olsunlar ve çocuklarımızı serbest bıraksınlar. Gelin sizlerle birlikte yaşamaya hazırız” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından ailelerle bir süre görüşen dernek üyeleri ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.