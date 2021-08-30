Güneydoğu Anadolu'da 30 Ağustos coşkusu



DİYARBAKIR,ELAZIĞ,SİİRT, MARDİN, ŞIRNAK, (DHA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de coşkuyla kutlandı. Kentler, ay yıldızlı bayraklarla süslenirken tören sonundaki geçitler renkli anlara sahne oldu. Diyarbakır'da Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokolün önüne gelen 5 yaşındaki Alpaslan Parlak, üzerindeki asker kıyafetiyle selam verdi, alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de coşkuyla kutlandı. Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Şırnak ve Mardin il merkezleri ile ilçelerinde düzenlenen törenler renkli görüntülere sahne oldu. Törenlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Yapılan törenlerin ardından ise askeri erkan, emniyet ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin geçişleri oldu.

Diyarbakır'daki tören, valilik binası karşısındaki Anıt Park'ta yapıldı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, siyasi parti temsilcileri kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Tören, Vali Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basına kapalı olarak valilik binasında tebrikat kabul töreni yapıldı. Ardından Vali Karaloğlu ve Yıldırım vatandaşları ve protokolü selamladı. Şiirlerin okunmasının ardından askeri erkan, emniyet ve jandarma ekipleri ile helikopter geçişleri yapıldı. Tören sonunda Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokolün önüne gelen 5 yaşındaki Alpaslan Parlak'ın üzerindeki askeri kıyafetiyle selam vermesi ise alkışla karşılandı.

ELAZIĞ'DA KORODAN KONSER

Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarının vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mehteran takımı tarafından gösteri yapıldı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair şiirler okunmasının ardından Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi. Program yapılan geçit töreni ile sona erdi.

SİİRT'TE ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKILDI

Zafer Bayramı´nın 99'uncu yıl dönümü kutlama törenleri, Siirt'te de coşku içinde kutlandı. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen kutlama törenleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcıları Resul Özdemir, Samet Öztürk, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama etkinlikleri Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki il protokolünün Garnizon Komutanlığı'ndaki şehitliği ziyaret etmesi ile devam etti. Şehitlikteki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

MARDİN'DE REKTÖRLÜKTE TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Mardin´de ve Derik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 99´uncu yıl dönümü de törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70´nci Mekanize Piyade Tuğay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören Mardin Valisi Demirtaş ve 70´inci Mekanize Piyade Tuğayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş´da Türk Silahlı Kuvvetleri adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından program İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Hükümet Konağı programının ardından Vali Demirtaş ile Tuğgeneral Burhan Aktaş, Artuklu Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul ettiler.

ŞIRNAK'TA KONVOYLU KUTLAMA

Şırnak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 99'uncu yıl dönümü protokol ve vatandaşlarını katılımıyla yapılan konvoy etkinliği ile coşkuyla kutlandı. Koronavirüs tedbirleri altında valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Öğrenciler, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik bahçesinde yapılan törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Zafer Bayramı´nın 99´uncu yıl dönümünü kent merkezinde yaptıkları konvoyla kutladı.

Konvoy sonrasında 23´üncü Piayde Tümen Komutanlığı´nda bulunan şehitlik anıtı ziyaret edildi. Burada okunan Kuranı Kerim ve yapılan dualardan sonra Şehitlik Anıtı´na karanfil bırakıldı.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK, Selim KAYA, Sekvan KÜDEN, Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-30 14:14:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.