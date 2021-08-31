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'PKK bitene, Kandil'in ismi silinene kadar mücadele devam edecek'

DHA

'PKK bitene, Kandil'in ismi silinene kadar mücadele devam edecek'


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde nöbet tutan Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da oturma eylemine başladığını, evladını PKK ile siyasi kolu HDP'den söke söke aldığını söyledi. Biçer, "PKK bitene, Kandil'in ismi silinene kadar mücadele devam edecektir" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Akar'ın oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü günü ortaya çıktı. Bunun üzerine Hacire Akar eylemi bitirirken, oğlu da ev hapsine çarptırıldı. Akar'ın oğluna kavuşması diğer ailelere de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla 3 Eylül 2019'da çocukları kayıp aileler, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine başlattı. 233 ailenin 729 gündür sürdürdüğü eylemde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi.
'3 EYLÜL'DE TÜRKİYE BURADA EYLEMDE OLACAK'
6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde oturmaya başlayan Süleyman Aydın, 3 Eylül'de eylemin 3'üncü yılına gireceklerini belirtti.
Aydın, "Türkiye burada nöbette olacak. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak herkese çağrımızdır. Gelin bize destek verin, bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Görüyorsunuz, HDP bizden kaçıyor. Kesinlikle bu eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. 30'dan fazla evladımızı kurtardık. Darısı inşallah bizim başımıza olur. 3 Eylül'de Türkiye burada eylemde olacak" dedi.
'ZAFER ANNE VE BABALARIN OLACAKTIR'
3 Eylül 2019'da oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, evladını PKK ve siyasi kolu HDP'den söke söke aldığını söyledi.
Biçer, "Çok şükür söke söke aldım ama mücadelem bitmedi. Tüm anne ve babalar evladına kavuşuncaya kadar mücadele devam edecek. PKK bitinceye ve Kandil'in ismi silininceye kadar mücadele devam edecektir. Çünkü bu anneler ve babalar haklı olanı istiyor. İstemeye de devam edecektir. Zafer anne ve babaların olacaktır" diye konuştu.
'BERABER GÜÇLENELİM Kİ EVLATLARIMIZI KURTARALIM'
Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş ise 2019 yılının 5 Mayıs'ından bu yana HDP binası önünde olduğunu söyledi.
Bektaş, şunları dile getirdi:
"Bu kadar emek boşa gitmedi. Kazandık, çadır kazandı. Anne ve babalar kazandı. Demek ki isteyince oluyor. Allah'a çok şükür. Hepsi aynı evladımız, Mustafa benim oğlumun yanından geldi. 32 evladımız geldi. Evladı giden anne ve babalar evlatlarına kavuşacak. Diyarbakır halkına sesleniyorum; gelin 3 Eylül'de bize destek verin. Beraber güçlenelim ki evlatlarımızı kurtaralım."FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-08-31 09:37:25

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