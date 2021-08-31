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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödüllü yönetmenin iki filmi bu kez de Harput Film Festivalinde

İHA

Ödüllü yönetmenin iki filmi bu kez de Harput Film Festivalinde

Ödüllü yönetmen Feyzi Baran’ın belgeselleri dünyanın dört bir yanındaki festivallerde gösterime devam ederken 2 filmi bu kez Harput Film Festivalinde gösterime girdi.
Ödüllü yönetmen Feyzi Baran’ın belgeselleri dünyanın dört bir yanındaki festivallerde gösterim almaya devam ediyor. Şimdiye kadar Çin’den İtalya, Türkiye gibi pek çok ülkede gösterim alan Baran'ın filmleri Türkiye de Boğaziçi Film Festivali, TÜRSAK Geleceğin Sineması gibi büyük festival ve yarışmalarda yer aldı. Fevzi Baran'ın son olarak Doç. Dr. Hakan Akelma’nın hayatını konu alan 'Baba ne oldu' belgesel filmi ve Diyarbakırlı kadın futbolcu Azize Ay’ın hayatını konu alan 'Bu da mı gol değil' belgeseli Harput Film Festivalinde yerini aldı.
Güçlü bir kadının mücadelesini konu alan 'Bu da mı gol değil' dünyanın dört bir yanında 25 farklı film festivalinde yer aldı. Pandemi süreci olması münasebetiyle Londra Kürt Filmleri Festivali, İşçi Filmleri Festivali gibi bir çok festivalde de online izletildi. Sinemanın hakikatine ve gücüne inandığını kaydeden yönetmen Baran, bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini kaydetti. Baran, “Söyleyecek sözümüz vardı, uzun zaman bunu edebiyatla anlatmaya çalıştık. Öykü ve şiirlerle şansımızı denedik ama sınırlı sayıda insana ulaşabiliyorduk. Kameranın sihri ve İngilizce çeviriler girince ortaya belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında on binlerce insan tarafından izlendi. Kadın haklarını, uyuşturucuya karşı verilen eksik mücadeleyi, sağlıkçıların pandemi süresince yaşadıklarını, işçi hakları gibi pek çok insan hakları meselesini dile getirdik. China International New Media Short Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali TRT Belgesel Yarışması, TÜRSAK Geleceğin Sineması gibi pek çok festivalde yarıştı. Bundan 7 yıl önce ilk filmimi çekerken bu festivallerden hiç birini tahmin bile edemiyordum. Süreç içinde büyük ustalar tarafından filmlerimiz değerlendirildi. Çoğu büyük yönetmen ve yapımcıyla birebir görüşme ve projelerimizi anlatma şansı yakaladık. Üretimlerimizin kalitesinin artması bunu yaygınlaştırma adına çok kıymetli bir çalışma olan Diyarbakır Sinema Ofisi ile beraber hareket ediyoruz. Pandemi sebebiyle açılışını yapamadık ama aktif olarak hizmet veriyor. Bu vesileyle onunda bilgisini vermiş olalım. Önümüzdeki günlerde tanınmış oyuncu, yönetmen ve yapımcılarla güzel bir açılış planlıyoruz” dedi.

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