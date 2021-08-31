Kayapınar’a yeni içme suyu hattı döşeniyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin merkez Kayapınar ilçesinde, yeni imar alanlarında içme suyu arzını karşılamak için başlattığı 10 kilometrelik şebeke döşeme çalışması sürüyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’da gelecekte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla projeler geliştirip uygulamaya devam ediyor. DİSKİ, Kayapınar ilçesinde yeni imar yerlerinde 1 milyon 761 bin liraya mal olacak proje ile 10 kilometrelik içme suyu şebekesi hattı yapımında çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar 4 kilometrelik içme suyu hattının döşeme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmanın hızla ilerlediğini belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Altyapısı sağlam yapılmış ve içme suyu sorunu olmayan modern Diyarbakır için tüm ekibimizle beraber yoğun bir performansla sahadayız. İçme suyu hatlarımızla hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlayacağız" dedi.

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