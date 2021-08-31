Zerzevan Kalesi 2021 Uluslararası gözlem etkinliğine hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 24 Eylül’de Zerzavan Kalesi’nde yapılacak olan '2021 Uluslararası Gözlem Etkinliği' için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzavan Kalesi’nde 24 Eylül’de düzenlenecek '2021 Uluslararası Gözlem Etkinliği' için başlattığı altyapı ve yol çalışmalarını tamamlayarak alanı hazır hale getirdi. Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldan beri Antalya Saklıkent’te düzenlenen ülkenin en kapsamlı, gökbilim ve açık hava etkinliğini bu yıl Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirme kararı sonrası harekete geçen ekipler, yurt dışı ve içinden kente gelecek olan konukların çadır kurup konaklayacakları 8 bin 600 metrekare alanda çalışma yürüttü.



Konuklar için alan genişletildi

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Türkiye’de gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen tarihi Zerzevan Kalesi’nin alt kısımlarında 6 bin 250 metreküp malzeme ile dolgu yaparak alanı etkinlik için genişletti.

Yurt içi ve dışından 1500 gökbilim meraklısının bir araya geleceği etkinlik için ekipler, çadır ve stantların bırakılacağı düşünülerek genişletilen alanın zeminine daha sonra 4 bin ton malzeme serdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Zerzevan Kalesi’nde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında belirlenen alanlara oturma bankları ve tarihi alanda oluşacak çevre kirliliğini önlemek için çöp kovaları yerleştirildi.

Ekipler, Zerzevan Kalesi’nin etrafında uzayan yabancı otları da biçerek çevre temizliğini tamamlayarak alanı etkinliğe hazır hale getirdi.

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