Radikal Eğitim Kurumları öğrencisi Erhaman’ın YKS başarısı

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Radikal Eğitim Kurumları öğrencisi Sümeyye Yasemin Erhaman, YKS sınavında ilk binde 994’üncü sırada yer alarak başarıyla Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Radikal Eğitim Kurumları’nda okuyan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk bine giren ve sayısal puan türünden 506 puanla Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Sümeyye Yasemin Erhaman ile Genel Müdür Lokman Yetiz'i makamında ağırlayıp tebrik etti.

Makamında Erhaman’ı başarısından dolayı yarım altınla ödüllendiren Vali Karaloğlu, Radikal Eğitim Kurumları’na da eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yapılan görüşmenin ardından, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de Sümeyye Yasemin Erhaman ile Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz’e başarılarından dolayı tebrik etti.

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