Başarılı alt yapı antrenörü İnter Akademi'de

Diyarbakır'da Ayspor ve DSİspor'da yaptığı başarılı çalışmalarla bir önemli futbolcunun yetişmesine neden olan deneyimli teknik adam Müslüm Doğan, İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter'in Diyarbakır'da faaliyet göstermeye başlayan futbol akademisine geçti.

Diyarbakır İnter Akademi ile sizlerle imzalayan Doğan, bu projeye inandığı için gelen teklifi kabul ettiğini söyledi. Güvenlerinden dolayı Diyarbakır İnter Akademi'nin yöneticilerine teşekkür eden Doğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah gençlerimizi en iyi şekilde hazırlayarak kentimize ve futbola hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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