Bağlar Belediyesi imkan sağladı, gençler hayallerine kavuştu

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun 2019 yılında göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ilk projelerden olan özel okulların kalitesine sahip ücretsiz eğitim merkezi ve TYTAYT kursu, maddi imkanı olmadığı için özel kurslara gidemeyen öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Dün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bağlar Belediyesi eğitim kursları TYT'de yüzde 100 ve AYT'de yüzde 77 başarı sağladı. Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Beyoğlu,"Her biri yarınlarda ülkemize değişik alanlarda hizmet edecek olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olduğumuz için mutluyuz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta vurguladığı üzere güçlü ve aydınlık Türkiye'yi gençler inşa edecek " dedi.



Maddi imkanı olmayan gençler için büyük fırsat

Bağlar Belediyesi, eğitime verdiği destekler ve imkanı olmayan gençlere sağladığı fırsatlarla eğitimde fark oluşturmaya devam ediyor. İki buçuk yıl önce modern bir eğitim merkezi oluşturarak içerisinde hem kütüphane hem de ders çalışma alanları ve üniversite adaylarına yönelik TYTAYT kurslarının olduğu binada yüzlerde gence yönelik eğitim faaliyetleri gösteren belediyenin bu hizmetleri yeni başarılar getirdi. Pandemi nedeniyle 20202021 eğitim ve öğretim yılında 120 öğrencinin katıldığı kurslar TYT'de yüzde 100 ve AYT'de yüzde 77 gibi yüksek başarı oranları sağladı.



Hukuk, tıp ve hemşirelik ön planda

30 öğrenci hukuk, tıp, hemşirelik ve öğretmenlik gibi bölümlere yerleşme hayalini gerçekleştirirken, bir çok öğrenci Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde okuma hakkı kazandı. Eğitim merkezi ve ücretsiz YKS kurslarının başarısı kentte örnek gösteriliyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gençlerin iyi koşullarda eğitim almasına vurgu yaptığına dikkat çekerek her türlü imkanı sağladıkları gençlerin başarısından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



"Milletin kaynaklarını, milletin evlatlarına sarf ediyoruz"

Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. Bu hedeflere bizi yarının Türkiye'sinde söz sahibi olacak bugünün iyi eğitim almış gençleri ulaştıracak. Bu azim ve kararlılıkla onlara her türlü imkanı sunmaya gayret gösteriyoruz. Göreve geldikten sonra ilk icraatlarımızdan biri bu modern eğitim merkezini oluşturmak oldu. Alanında uzman hocalarımızdan teknik imkanlar, kırtasiye ve eğitim setlerine kadar her türlü imkanı sağlıyoruz. Maddi imkanı olmadığı için özel kurslara gidemeyen gençlerimize bu imkanları ücretsiz sağlıyoruz. Hamd olsun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek ve sevindirici başarılar sağlandı. Hayallerine kavuşan gençlerimizi ve ailelerini tebrik ederek üniversite yaşamlarında muvaffakiyetler diliyorum. Büyük bir özveri ile görev yaparak bu yavrularımızın başarısında pay sahibi olan eğitimci kadromuza ve personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Milletin kaynaklarını milletin çocuklarının aydınlık geleceği için değerlendirmeye ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.



Yeni sezon için kurslara 190 öğrenci başvurdu

20212022 eğitim ve öğretim yılında çalışmalarına yeni atılımlarla devam edecek olan Bağlar Belediyesi eğitim merkezi bünyesindeki ücretsiz TYTAYT kursları için üniversite adayı 190 öğrenci başvurarak kayıt yaptırdı.

Kurs çalışmaları, Milli Eğitim Başkanlığı'nın ilan ettiği yeni eğitim yılı takviminde eş zamanlı olarak başlayacak. Merkezde ön hazırlık ve seviye tespit sınavlarının yapıldığı kaydedildi.

