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Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdüren Maide Türemiş, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret etti Maide Türemiş: “Çocuklarımızı kurban vermek istemiyoruz, ölsün ya da öldürülsün istemiyoruz”

İHA

Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdüren Maide Türemiş, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret etti Maide Türemiş: “Çocuklarımızı kurban vermek istemiyoruz, ölsün ya da öldürülsün istemiyoruz”

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 730. gününde ederken, Almanya'nın başkenti Berlin'de tek başına evlat nöbeti tutan Maide Türemiş, kanser tedavisini yarıda bırakarak geldiği Diyarbakır'da çocuklarının yolunu gözleyen evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Almanya'da yaşayan Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 2 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı. Kızını terör örgütünün elinden alamayan anne, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısının önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır Almanya'da nöbet tutan Maide Türemiş, çocukları PKK terör örgütü tarafından kandırılan ya da kaçırılan annelerle buluşmak üzere, 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerle bir araya geldi.
HDP önünde nöbet tutan annelere hem destek olmak hem de onlardan destek istemek için Türkiye'ye geldiğini belirten ve buluşma anında gözyaşlarına boğuldu.

“Hiç birimiz çocuklarımızı kurban vermek taraftarı değiliz”
Kansere yakalandığını ve tedavisini aileleri ziyaret etmek için yarıda bırakarak Diyarbakır'a geldiğini belirten Maide Türemiş, “Burada bulunan Kürtler artık uyandı, Kürtler çocuklarının kurban alınmasına karşı çıkıyor ve artık uyandılar çocuklarının kurban alındığına farkına vardır. Artık çocuklarını kurban vermemek için bu mücadeleye başladılar. Hiç birimiz çocuklarımızı kurban vermek taraftarı değiliz. Çocuklarımız ölsün, öldürülsün istemiyoruz. Evlatlarımızın bizden koparılması hepimizin yüreğini yaktı, hepimizi hasta etti. Ben şuanda çok ağır ve yüzümde gözükmese de içimde büyük bir dert taşıyorum. Kötü huylu bir kansere yakalandım. Ben sizlerin yanında ve sizlerle beraber olmak için Diyarbakır anneleriyle birlikte olmak için tedavimi erteledim buraya geldim. Birlikten güç doğar, hep beraber olalım ki hangi konuda olursa olsun birlik olursak birlikte güç doğar” dedi.

“Siz benim yüreğimi yaktınız bende sizi yakmadan gitmeyeceğim”
Avrupa’da kendisini tehdit edip eyleminden vazgeçirmeye çalışan PKK’lılara da seslenen Türemiş, “PKK’lılara özellikle buradan seslenmek istiyorum. Siz benim Avrupa’da özellikle sesim çıkmasın diye sözde mücadele veriyorsunuz ben bunu çok iyi biliyorum. Ama bende bütün Avrupa’da sesimi duyurmak için her yola başvuracağım. Bütün gerçek çirkin yüzünüzü tüm Dünya’ya tanıtmak için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Siz benim yüreğimi yaktınız bende sizi yakmadan gitmeyeceğim” diye konuştu.

“Kızım ben gözü açık gitmek istemiyorum, dön gel”
Gözyaşları içerisinde kızına da seslenen Türemiş, şunları söyledi:
“Anneni seviyorsan, annene birazcık acıyorsan dön gel artık. Dön gel ki beraber bu hastalığı yenelim. Kızım ben gözü açık gitmek istemiyorum. Yeter artık yavrum seni çok seviyorum. Kızım ne olur bu vicdansızların, bu şerefsizlerin kafasına uyup da oralarda durma annem çık gel. Sen nasıl geleceğini biliyorsun.”

“HDP sırtını PKK’ya biz de sırtımızı devletimize yaslıyoruz”
Kendilerini ziyaret etmek için Maide Türemiş’e ziyaretinden dolayı aileler adına teşekkür eden evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın ise, ”Sırtını terör örgütüne yaslayan bir HDP zihniyeti vardır. Bizler de evlat nöbetindeki anne ve babalar olarak sırtımızı devletimize yaslıyoruz ve devletimiz çocuklarımız için büyük bir mücadele vermektedir. 3 Eylül günü Türkiye burada nöbette olacaktır. Tüm herkese çağrım buraya gelmeleri ve HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkarmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından bir süre ailelerle görüşen Türemiş, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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