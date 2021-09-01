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Evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı asıp evlatlarını istedi

İHA

Evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı asıp evlatlarını istedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti gece de devam ederken, aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı asarak HDP ve PKK’dan çocuklarını istediler.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 730. gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler gece nöbetine HDP il binası önünde devam ederken, aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı astı.

“Biz kaleyi yıktık, bakınız bayrağı astık”
Aileler adına açıklama yapan Celil Begdaş, oğlunun HDP’nin ön kapısından içeri alınıp arka kapısından dağa kaçırıldığını belirterek, “Benim oğlum HDP aracılığı ile dağa kaçırıldı. Bazıları diyor ki ‘Burada bulunan aileleri devlet buraya getirmiş.’ Ben de onlara söylüyorum Allah devletten razı olsun ve ne mutlu bize 31 evladımızı aldılar o zalimlerin elinden. Hiç kimse de beklemiyordu bizim çocuklarımız gelecek diye ama biz demek ki mücadelemizi sonuna kadar verdik ve evlatlarımızı kazandık. Biz güçlü olduk, HDP güçsüz oldu. HDP ne diyor, ‘Gelin Meclise.’ Hangi meclise geleceğiz? Bizim evlatlarımız buradan gitti. Bütün evlatlar ve benim oğlum buradan gitti. Gelsinler karşıma çıksınlar ve desinler ki ‘Yalandır’ ama çıkamazlar, yüzleri kalmamıştır. Biz kaleyi yıktık, bakınız bayrağı astık. Hiçbir güç bizi yıkamaz. Ben bütün dünyaya sesleniyorum ve 3 Eylül’de herkesi buraya bekliyorum” dedi.

“Ceylan ve Ceylan gibilerin artık ölmesini istemiyorum”
Evlat nöbeti tutan annelerden Türkan Mutlu ise, “Bizim ikinci senemiz doldu, üçüncü senemize giriyoruz. Hakkımız olan hakkımızı istiyoruz. HDP kapısında kışın demeden, yazın demeden ve evlerimizde çoluk çocuklarımızı unuttuk evlatlarımızın peşine düştük. Ceylan ve Ceylan gibilerin artık ölmesini istemiyorum. Benim tek isteğim olan evladımdır ve Ceylan'ımı onlardan istiyorum. Almadan da asla buradan gitmeyeceğim” diye konuştu.
Aileler, açıklamaların ardından sloganlar atarak nöbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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