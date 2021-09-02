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Bağcılar gelişiyor, Bağlar Belediyesi imar yollarıyla bölgeyi güzelleştiriyor

İHA

Bağcılar gelişiyor, Bağlar Belediyesi imar yollarıyla bölgeyi güzelleştiriyor

AK Partili Bağlar Belediyesi, 200 bini aşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük mahallesi ünvanına sahip, 5 ilden daha büyük olan Bağcılar Mahallesi’ni yeni imar yollarıyla geliştirmeye devam ediyor. Yeni yaşam alanlarının hızla geliştiği bölgede son olarak kritik öneme sahip 4 noktada 940 metre uzunluğunda yeni yollar tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Hızlı bir gelişme göstererek Diyarbakır’ın yeni yaşam yüzü haline gelen Bağcılar bölgemizin ulaşım alt yapı ihtiyacını gidererek buraya yerleşen vatandaşlarımızın yaşam koşullarını güzelleştiriyoruz” dedi.

Bölge hızla gelişiyor, alt yapı hizmetleri artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı verilerine göre 137 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük mahallesi olan 5 ilden büyük Bağcılar Mahallesi’nin resmi olmayan nüfusu ise 200 bini geçmiş durumda. Mahalle, bir yandan nüfus olarak büyümeye devam ederken, diğer yandan da yeni yaşam alanları bakımından hızlı bir şekilde gelişiyor. Bağlar Belediyesi, vatandaşların artan ulaşım alt yapısı ihtiyacını karşılamak üzere bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir çok bölgede yeni imar yolları açılarak mevcut yollar da yenileniyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı bölgede toplam 940 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde yeni imar yolları açarak hizmete hazır hale getirdi. Karanfil 7 Caddesi bölgesinde bulunan 1124. Sokak ile Newroz Caddesi üzerinde yer alan 1156.Sokak tamamlanarak ulaşıma açıldı. Millet Bahçesi’ne bağlantı ve geçişi sağlayan bölgede de yine imar yolu yapılarak elverişli hale getirildi.

“Geleceğe güvenle bakan bir şehir inşa ediyoruz”
Bağcılar bölgesinin hızla gelişerek Diyarbakır’ın yeni modern yaşam yüzü haline geldiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölgenin belediyecilik hizmetlerinden en azami seviyede yararlanması için yoğun bir çalışma örneği ortaya koyduklarını söyledi. Beyoğlu,”Bir çok ilden daha büyük olan Bağcılar mahallemiz sadece bölgemizin değil ülkemizin hızlı gelişme gösteren yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Diyarbakır’ın modern ve tercih edilen yüzü olması, yatırımların buraya yapılacak olması bizi mutlu ediyor. Buna bağlı olarak alt yapı ve belediyecilik hizmetlerine olan ihtiyaç da hızla artıyor. İmar yolları açıyoruz, park ve yeşil alanlar yapıyoruz. Geleceğe güvenle bakan modern bir şehir inşa ediyoruz. Öncüsü olduğumuz bu hizmetlerle inşallah hem Bağlar hem Bağcılar yakın gelecekte bölgenin parlayan yıldızı olacaktır” diye konuştu.

Eski Bağlar bölgesinde ara sokaklar kışa hazırlanıyor
Bağlar Belediyesi, ilçenin eski Bağlar bölgesinde uzun yıllardır yenilenmediği için çukurlar oluşan cadde ve sokaklarda meydana gelen görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor. 5 Nisan Mahallesi’nde aralarında Akyol Cami çevresinin de bulunduğu bir çok noktada önce alt yapı çalışmaları yapılarak yollar düzeltildi,ardında da parke taşları döşenerek sokak ve kaldırımların çehresi değiştirildi.

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