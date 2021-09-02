Ceylan Karavıl Park AVM’ de okula dönüş heyecanı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerine özel olarak okula dönüş kampanyası düzenledi. Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için zillerin çalmasına sayılı günler kalırken, başlayan okul alışverişi telaşında ‘’Okula dönüş hediyeniz Ceylan Karavil Park'ta adlı kampanyada belirli tutarlarda alışveriş yapan ziyaretçilere okul çantası ve akvaryum bileti hediye ediliyor.



500 veya 200 liralık alışverişler

1 Eylül 4 Eylül tarihlerinde gerçekleşen kampanyada toplamda ya da tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler fiş ya da faturalarını danışma bankosuna ibrazı halinde okul çantası hediye edilirken, 200 TL ve üzeri alışverişe ise akvaryum bileti hediye ediliyor. Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri okula dönüş heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Yetkililer, "Okula dönüş kampanyamızda alışveriş merkezimizi ziyaret eden misafirlerimizin alışverişleri sonrasında hediye edilen okul çantası ve akvaryum gezi bileti ile okula dönüş heyecanına ortak olmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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